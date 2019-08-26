В Тульской области 16-летний мотоциклист без прав столкнулся с легковушкой

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-26T15:37:13+03:00

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24 августа в 22.50 на ул. Ленина в п. Куркино произошло ДТП. 16-летний молодой человек на мотоцикле «Балим Моторс КУМ 200» столкнулся в попутном направлении с автомобилем «Киа Рио» под управлением 21-летнего молодого человека.

Несовершеннолетний мотоциклист получил травмы. После оказания помощи медики отпустили его домой. У молодого человека нет прав, а у мотоцикла - государственного регистрационного знака.

ИСТОЧНИК KP.RU