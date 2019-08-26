В Тульской области столкнулись «Опель» и «Лада»: пострадала семилетняя девочка

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-26T15:21:17+03:00

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Также помощь медиков потребовалась 31-летней женщине

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24 августа в 22.35 на перекрестке дорог «Лопатково-Ефремов» и «Лопатково-Ефремов-Ливны» Ефремовского района произошло ДТП.

38-летний мужчина на автомобиле «Опель Астра» столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 30-летнего мужчины.

По предварительной информации, водитель иномарки не уступил дорогу машине, пользующейся преимуществом проезда перекрестков.

В результате ДТП два пассажира автомобиля «Лада Гранта» получили телесные повреждения: 31-летняя женщина и 7-летняя девочка.

Ребенок в момент происшествия находился на заднем пассажирском сидении справа в специальном детском удерживающем устройстве. Пострадавших, после оказания помощи, медики отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU