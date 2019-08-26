2019-08-26T15:03:47+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП

С различными травмами госпитализированы 39-летняя женщина и 13-летняя девочка
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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24 августа в 12.50 на 228 км трассы М-2 «Крым» Щекинского района произошло ДТП. 65-летний мужчина на автомобиле «Фольксваген Пассат» выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с автомобилем «ВАЗ 212140» под управлением 33-летнего мужчины.

Затем «Фольксваген Пассат» столкнулся с «Фольксваген Тигуан», за рулем которого находилась 46-летняя женщина.

В результате ДТП с различными травмами госпитализированы: водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» и двое его пассажиров – 39-летняя женщина и 13-летняя девочка. Пассажира автомобиля «Фольксваген Тигуан», 43-летнюю женщину, медики после оказания помощи отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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