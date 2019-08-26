СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-26T14:32:41+03:00

По предварительным данным, мужчина решил повредить автомобиль, увидев его припаркованным на улице

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Туляк поцарапал машину и сломал боковые зеркала машины бывшей. Ночью 28-летняя жительница областной столицы обнаружила повреждения на своем автомобиле «Ниссан» и обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что к случившемуся может быть причастен 46-летний безработный бывший сожитель потерпевшей. По предварительным данным, мужчина из неприязни повредил автомобиль, увидев его припаркованным на ночной улице.

Подозреваемый признался в содеянном. Сейчас полицейские устанавливают детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU