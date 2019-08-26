2019-08-26T14:24:54+03:00
Общество

В Туле 11 фасадов многоквартирных домов разрисовали граффити

УК выдали требования об устранении нарушений
Мария ВЛАСОВА
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В Туле 11 фасадов многоквартирных домов разрисовали граффити. Наличие рисунков обнаружили специалисты управления по административно-техническому надзору администрации города в ходе рейдов с 19 по 26 августа.

По результатам выдано 9 требований. УК исполнили 2. Еще 7 на остаются контроле (управляющие компании «Платоновский лес» – 2, «Жилцентр» – 2, «ЖЭК Тульский дом», «21 век», «ОМД», «Проспект», Домсервис»); направлено 1 уведомление на составление протокола («Ваш Дом»), составлен 1 протокол («Ваш Дом»).

Также среди нарушений управляющих компаний - ненадлежащий окос придомовых территорий, мусор во дворах, асфальт находился в ненадлежащем состоянии.

Всего сотрудники УАТН обследовали 378 придомовых территорий. На них выявили 48 нарушений в части неисполнения Правил благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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