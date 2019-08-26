Лже-сотрудница банка лишила 37 тысяч рублей жительницу Тульской области

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-26T13:04:24+03:00

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Лже-сотрудница банка лишила 37 тысяч рублей 69-летнюю жительницу Алексина. Мошенница позвонила пенсионерке. Собеседница рассказала, что банк проводит профилактику несанкционированного списания денег.

После чего она убедила женщину назвать реквизиты карты и контрольный СМС-код доступа. Это якобы требовалось для принятия профилактических мер.

Получив информацию, звонившая завершила разговор, а позднее женщина заметила, что с её счёта списано 37 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Правоохранители выясняют детали происшествия и устанавливают личность и местонахождение злоумышленницы.

В полиции напоминают, что реквизиты банковских карт нельзя сообщать никому, даже если собеседник, звонящий по телефону, представляется сотрудником банка.

ИСТОЧНИК KP.RU