2019-08-26T12:19:21+03:00
Недвижимость

27 августа на нескольких улицах Тулы не будет холодной воды

Водоснабжение приостановится с 14:30 и до окончания работ
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Завтра, 27 августа, с 14:30 и до окончания работ по нескольким адресам будет ограничена подача холодной воды.

В связи с ремонтно-восстановительными работами подача холодного водоснабжения ожидается по следующим адресам: ул. Пр. Ленина д.д. 98, 100, 102, 104, 106, 108, Южный рынок, ул. Волнянского д.д. 1, 2, 2а, 3, 11 и по адресу ул. Пр. Ленина д.102.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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