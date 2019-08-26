Двое жителей Тульской области стащили из хлебной палатки продукты и деньги
В полиции выясняют детали случившегося
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В Киреевском районе двое местных жителей ночью проникли в торговую палатку хлебозавода. Для этого они выдавили запорное устройство на окне.
Из помещения мужчины похитили продукты и оставленные в торговой палатке деньги.
Полицейские установили причастность местных жителей к краже. Они признались в содеянном. В полиции выясняют детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU