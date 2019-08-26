Двое жителей Тульской области стащили из хлебной палатки продукты и деньги

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-26T11:55:00+03:00

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В Киреевском районе двое местных жителей ночью проникли в торговую палатку хлебозавода. Для этого они выдавили запорное устройство на окне.

Из помещения мужчины похитили продукты и оставленные в торговой палатке деньги.

Полицейские установили причастность местных жителей к краже. Они признались в содеянном. В полиции выясняют детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU