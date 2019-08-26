В Тульской области в исправительной колонии №1 освятили купола для семиглавой церкви
Прихожане храма преподнесли митрополиту резную деревянную икону
Фото: Александра Морозова
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25 августа в исправительной колонии №1 В Донском состоялось освящение куполов для семиглавой церкви в честь преподобного Максима Исповедника. Церемонию провел митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.
В благодарность за молитвенную поддержку, прихожане храма в честь преподобного Максима Исповедника преподнесли митрополиту Тульскому и Ефремовскому Алексию резную деревянную икону святого, изготовленную ими по случаю торжества.
Храм заключенные исправительной колонии №1 в Донском возводят своими силами.
ИСТОЧНИК KP.RU