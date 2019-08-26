В Туле состоялась «Ночь кино»
Киноночь проходила с 21:30 с субботы на воскресенье на набережной реки Упы
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
24 августа весь день, с 12:00, для туляков работали площадки для проведения мероприятий на тематику кинематографа. А акции участвовали кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки.
Большая концертная программа состоялась на Казанской набережной. Там был дан старт XX юбилейному фестивалю комедийного кино «Улыбнись, Россия!». Также на набережной выступали каскадеры с экстремальным мотошоу, ростовые куклы, а также тульские актеры и диджеи.
Завершился кинопраздник ночным показом фильма кинорежиссера Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов».
ИСТОЧНИК KP.RU