В Туле состоялась «Ночь кино»

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-26T11:41:06+03:00

Киноночь проходила с 21:30 с субботы на воскресенье на набережной реки Упы

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24 августа весь день, с 12:00, для туляков работали площадки для проведения мероприятий на тематику кинематографа. А акции участвовали кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки.

Большая концертная программа состоялась на Казанской набережной. Там был дан старт XX юбилейному фестивалю комедийного кино «Улыбнись, Россия!». Также на набережной выступали каскадеры с экстремальным мотошоу, ростовые куклы, а также тульские актеры и диджеи.

Завершился кинопраздник ночным показом фильма кинорежиссера Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов».

ИСТОЧНИК KP.RU