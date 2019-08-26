В Тульской области парень ради забавы поджигал содержимое мусорных контейнеров

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-26T11:29:42+03:00

Молодой человек учинил пожар в период, так называемых, «городушек»

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В Веневском районе 18-летний житель соседнего региона поджег содержимое мусорных контейнеров. В результате пожара оказались повреждены сами емкости для сбора мусора.

По предварительным данным, молодой человек совершил поджег в июле в период, так называемых, «городушек».

Сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение вероятного злоумышленника. Он признался в содеянном. Сейчас в полиции выясняют детали и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU