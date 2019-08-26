Инвалиду из Тульской области воры вернули краденые документы и банковские карты
Документы вернулись владельцу после широкой огласки
Фото: Тула Жесть
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После огласки в соцсетях инвалиду 1 группы из Алексина вернули краденные документы. 22 августа в то время, как мужчина вышел из машины выбросить мусор, злоумышленники обворовали его машину, забрав деньги и документы.
В соцсетях появился пост Михаила с просьбой вернуть ему только документы (паспорт и права), деньги он предложил ворам оставить себе. История получила широкую огласку, в том числе и в СМИ.
В результате владельцу вернулись и документы, и банковские карты.
ИСТОЧНИК KP.RU