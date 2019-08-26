Инвалиду из Тульской области воры вернули краденые документы и банковские карты

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-26T11:05:04+03:00

Изменить размер текста: A A

После огласки в соцсетях инвалиду 1 группы из Алексина вернули краденные документы. 22 августа в то время, как мужчина вышел из машины выбросить мусор, злоумышленники обворовали его машину, забрав деньги и документы.

В соцсетях появился пост Михаила с просьбой вернуть ему только документы (паспорт и права), деньги он предложил ворам оставить себе. История получила широкую огласку, в том числе и в СМИ.

В результате владельцу вернулись и документы, и банковские карты.

ИСТОЧНИК KP.RU