Житель Тульской области отправится в колонию на девять лет за убийство подруги из обреза

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-26T11:04:06+03:00

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Суд рассмотрел уголовное дело о незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов и убийстве.

Ночью житель Новомосковска выстрелил из обреза в шею и грудную клетку подруги. Конфликт произошел на почве неприязни. Женщина скончалась на месте происшествия. Позже выяснилось, что обрез, изготовленный из двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья, преступник купил несколькими годами ранее.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений. Ему назначено 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU