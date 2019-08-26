В Тульской области «Лада» врезалась в стоящий на обочине грузовик
Один человек погиб, двое госпитализированы
Фото: стоп-кадр видео Тула Жесть
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В Тульской области в ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 августа, на 12 км автодороги «Тула — Новомосковск» столкнулись «Лада» и грузовик «Mercedes».
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в Mercedes.
В результате аварии водитель «Лады» скончался на месте. Водитель и пассажир грузовика госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU