В Тульской области «Лада» врезалась в стоящий на обочине грузовик

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-26T10:28:22+03:00

Один человек погиб, двое госпитализированы

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В Тульской области в ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 августа, на 12 км автодороги «Тула — Новомосковск» столкнулись «Лада» и грузовик «Mercedes».

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в Mercedes.

В результате аварии водитель «Лады» скончался на месте. Водитель и пассажир грузовика госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU