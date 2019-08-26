В Тульском заречье прошел субботник
24 августа в в Зареченском районе Тулы по инициативе жителей прошел субботник. Работы проводились в районе пруда и прилегающей территории к дому № 33 на ул. М. Горькова.
Это уже второй крупный субботник, который проводится по данному адресу. В конце прошлого месяца здесь провели расчистку территории за домом, а во дворе установили детское игровое оборудование.
На этом субботнике была задача обустроить территорию около пруда. Скоро возьмутся и за сам пруд. Планируется проанализировать качество воды, изучить, какими способами можно почистить гидротехническое сооружение водоема, а также проработать возможность запуска в пруд рыбы.
Следующий субботник на этой территории пройдет в конце сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU