В Тульской области до сих пор ищут мужчину, пропавшего в начале августа

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-26T09:58:27+03:00

Александр Анисенков ушел из дома и не вернулся

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В Белевском районе до сих пор ищут мужчину, пропавшего 7 августа. 63-летний Александр Анисенков ушел из дома и не вернулся.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят помощи туляков в поисках Александра Борисовича. Обладающие информацией о судьбе пропавшего, могут звонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

Приметы Александра Анисенкова: рост 175 см, крупное телосложение, седые волосы, короткая стрижка. Пропавший был одет в серую футболку и темные спортивные штаны.

ИСТОЧНИК KP.RU