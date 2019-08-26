В Тульской области до сих пор ищут мужчину, пропавшего в начале августа
Александр Анисенков ушел из дома и не вернулся
Фото: «Лиза Алерт»
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В Белевском районе до сих пор ищут мужчину, пропавшего 7 августа. 63-летний Александр Анисенков ушел из дома и не вернулся.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят помощи туляков в поисках Александра Борисовича. Обладающие информацией о судьбе пропавшего, могут звонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
Приметы Александра Анисенкова: рост 175 см, крупное телосложение, седые волосы, короткая стрижка. Пропавший был одет в серую футболку и темные спортивные штаны.
ИСТОЧНИК KP.RU