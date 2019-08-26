В Богородицке Тульской области прошел фестиваль «Джаз в усадьбе»

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-26T09:42:08+03:00

Мероприятие проходило в рамках мероприятий по подготовке и празднованию 500-летия Тульского Кремля как начала создания Большой Засечной черты

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В Богородицке состоялся фестиваль «Джаз в усадьбе». Мероприятие приурочено к 500-летию Тульского Кремля как начала создания Большой Зесечной черты.

На парадной лестнице западного фасада дворца графов Бобринских был организован большой концерт с участием Губернаторского духового оркестра под управлением заслуженного артиста России Полислава Балина и духового коллектива «МайклБенд».

Фестиваль «Джаз в усадьбе» стал первым масштабным мероприятием во дворце после его реставрации.

ИСТОЧНИК KP.RU