В Богородицке Тульской области прошел фестиваль «Джаз в усадьбе»
Мероприятие проходило в рамках мероприятий по подготовке и празднованию 500-летия Тульского Кремля как начала создания Большой Засечной черты
Фото: Правительство Тульской области
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В Богородицке состоялся фестиваль «Джаз в усадьбе». Мероприятие приурочено к 500-летию Тульского Кремля как начала создания Большой Зесечной черты.
На парадной лестнице западного фасада дворца графов Бобринских был организован большой концерт с участием Губернаторского духового оркестра под управлением заслуженного артиста России Полислава Балина и духового коллектива «МайклБенд».
Фестиваль «Джаз в усадьбе» стал первым масштабным мероприятием во дворце после его реставрации.
ИСТОЧНИК KP.RU