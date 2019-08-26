В Тульской области пожарные спасли человека после возгорания в квартире
26 августа в Донской на ул. Терпигорева загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:01.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 4 минуты. Никто не пострадал. Спасатели вывели из дома по лестничному маршу 1 человека.
В результате происшествия в комнате сгорел шкаф и диван, закоптились стены и потолок, прогорел пол. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU