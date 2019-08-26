В Тульской области сгорела бытовка: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-26T09:31:26+03:00

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25 августа в д. Нечаевские выселки Заокского района загорелась металлическая бытовка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:37.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 7 минут.

В результате происшествия пострадал человек. Бытовка выгорела внутри по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU