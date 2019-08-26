2019-08-26T09:31:26+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорела бытовка: есть пострадавший

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

25 августа в д. Нечаевские выселки Заокского района загорелась металлическая бытовка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:37.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 7 минут.

В результате происшествия пострадал человек. Бытовка выгорела внутри по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тульской области отправится в колонию на девять лет за убийство подруги из обреза
В Туле насмерть сбили пешехода
В Тульской области «Лада» врезалась в стоящий на обочине грузовик
В Тульской области произошло массовое ДТП
В Тульском заречье прошел субботник
В Тульской области до сих пор ищут мужчину, пропавшего в начале августа
26 августа в Туле обесточили дома на ул. Рязанской, Н. Руднева, Бундурина
В Богородицке Тульской области прошел фестиваль «Джаз в усадьбе»
В Тульской области пожарные спасли человека после возгорания в квартире
Погода в Туле 26 августа: переменная облачность и +23 градуса
Дублеры тульского «Арсенала» одержали победу над «Оренбургом»
Более 40 туляков участвуют в фестивале «Таврида-АРТ»
В Тульской области двое мужчин похищали с дачного участка металлические изделия
Раскопки в тульском кремле: Находки помогут специалистам воссоздать облик человека XVI века
«Живописный тур» свяжет Серпухов, Поленово и Тулу
В Туле благоустраивают 40 дворов
Погода в Туле 25 августа: переменная облачность и +22 градуса
В Туле состоялась Спартакиада ТОС
25 августа ряд домов на ул. Оборонной в Туле останется без света
Двое туляков похищали велосипеды из подъездов в Пролетарском округе
Семь городов Тульской области отмечают годовщину со дня основания
На трассе в Тульской области столкнулись "Мерседес" и "Фольксваген": есть пострадавшие
Туляков научат создавать обереги
В тульском парке дети пропали во время прогулки