2019-08-25T13:57:42+03:00
Спорт

Дублеры тульского «Арсенала» одержали победу над «Оренбургом»

Игра завершилась со счетом – 2:1 (0:1)
Мария ВЛАСОВА
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24 августа дублеры тульского «Арсенала» одержали победу над ровесниками из «Оренбурга». До перерыва игра преимущественно проходила на гостевой половине. Однако реальных возможностей забить молодые оружейники не создали. Под конец первого тайма после навеса со штрафного оренбуржец Палагута пробил в створ – 0:1.

Переломить ход матча, проходившего в нервной обстановке, помогли многочисленные замены. Канониры забили 2 мяча в течение нескольких минут. Игра завершилась со счетом – 2:1.

Напомним, основные составы команд сыграют 25 августа в 21.30 на Центральном стадионе Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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