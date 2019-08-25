Более 40 туляков участвуют в фестивале «Таврида-АРТ»

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-25T13:40:59+03:00

Делегация региона пробудет на фестивале до 26 августа

Изменить размер текста: A A

Более 40 представителей творческой молодежи Тульской области участвуют в различных творческих направлениях фестиваля «Таврида-АРТ». Это хореография, кинематограф, театральное искусство, народное творчество.

В рамках фестиваля в Крыму также работает выставка регионов России. На тульской экспозиции представлены основные бренды региона – знаменитые тульские пряники, самовар, гармонь, белевская пастила.

Посетители могут узнать об историческом наследии региона и особенностях тульского чаепития. Для гостей работают интерактивные зоны с мастер-классами.

Делегация Тульской области пробудет на фестивале до 26 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU