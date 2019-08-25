Более 40 туляков участвуют в фестивале «Таврида-АРТ»
Делегация региона пробудет на фестивале до 26 августа
Фото: Правительство Тульской области
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Более 40 представителей творческой молодежи Тульской области участвуют в различных творческих направлениях фестиваля «Таврида-АРТ». Это хореография, кинематограф, театральное искусство, народное творчество.
В рамках фестиваля в Крыму также работает выставка регионов России. На тульской экспозиции представлены основные бренды региона – знаменитые тульские пряники, самовар, гармонь, белевская пастила.
Посетители могут узнать об историческом наследии региона и особенностях тульского чаепития. Для гостей работают интерактивные зоны с мастер-классами.
Делегация Тульской области пробудет на фестивале до 26 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU