2019-08-25T13:40:59+03:00
Звезды

Более 40 туляков участвуют в фестивале «Таврида-АРТ»

Делегация региона пробудет на фестивале до 26 августа
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Более 40 представителей творческой молодежи Тульской области участвуют в различных творческих направлениях фестиваля «Таврида-АРТ». Это хореография, кинематограф, театральное искусство, народное творчество.

В рамках фестиваля в Крыму также работает выставка регионов России. На тульской экспозиции представлены основные бренды региона – знаменитые тульские пряники, самовар, гармонь, белевская пастила.

Посетители могут узнать об историческом наследии региона и особенностях тульского чаепития. Для гостей работают интерактивные зоны с мастер-классами.

Делегация Тульской области пробудет на фестивале до 26 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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