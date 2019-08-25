2019-08-25T13:31:39+03:00
Происшествия

В Тульской области двое мужчин похищали с дачного участка металлические изделия

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Одоевском районе двое мужчин похищали с дачного участка металлические изделия. Предположительно, похитители воспользовались длительным отсутствием владельца на даче.Изделия в дальнейшем сбывали. Нанесённый законному владельцу ущерб составил 120 тысяч рублей.

К краже оказался причастен 38-летний мужчина, проживающий рядом с участком. Предположительно, хищения он мог совершать с 32-летним ранее судимым жителем районного центра. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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