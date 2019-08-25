Раскопки в тульском кремле: Находки помогут специалистам воссоздать облик человека XVI века

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-25T13:10:58+03:00

Изменить размер текста: A A

На основе антропологических находок можно будет воссоздать облик человека XVI века, жившего в кремле. К таким выводам пришли специалисты.

На данный момент на площади 50 кв.м. сотрудники Института археологии РАН обнаружили алтарную часть фундамента Успенского собора XVII века. Также найдены предметы быта и погост.

Планируемая глубина раскопа – 2,5 м – даст возможность изучить слой XVI века.Также будет выработано техническое решение для защиты находок от грунтовых вод.

ИСТОЧНИК KP.RU