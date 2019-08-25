Раскопки в тульском кремле: Находки помогут специалистам воссоздать облик человека XVI века
Археологический раскоп находится на Соборной площади
Фото: Правительство Тульской области
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На основе антропологических находок можно будет воссоздать облик человека XVI века, жившего в кремле. К таким выводам пришли специалисты.
На данный момент на площади 50 кв.м. сотрудники Института археологии РАН обнаружили алтарную часть фундамента Успенского собора XVII века. Также найдены предметы быта и погост.
Планируемая глубина раскопа – 2,5 м – даст возможность изучить слой XVI века.Также будет выработано техническое решение для защиты находок от грунтовых вод.
ИСТОЧНИК KP.RU