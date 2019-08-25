СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-25T12:58:53+03:00

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Проект «Живописный тур» свяжет Серпухов, Поленово и Тулу. Об этом говорили на круглом столе «Влияние событийных мероприятий на развитие туризма в Тульской области в преддверии празднования 500-летия возведения Тульского кремля».

В рамках тура разрабатывается трехдневный маршрут по лучшим достопримечательностям этих мест. По словам руководителя комитета по туризму Московской области в ранге министра Натальи Галкиной, это туристский проект, в котором продумана каждая деталь — где вкусно поесть, какой музей, галерею и культурный центр посетить.

ИСТОЧНИК KP.RU