В Туле состоялась Спартакиада ТОС
В соревнованиях участвовали более 150 человек
Фото: Администрация города Тулы
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24 августа в Туле состоялась Спартакиада территориальных общественных самоуправлений Советского округа. Соревнования проходили в Центральном парке культуры и отдыха
Они стартовали с показательного выступления по воркауту творческого объединения «Мастера стилей». Юные участники продемонстрировали свои достижения в каратэ.
В Спартакиаде участвовали более 150 человек – ТОС «Лидер», «Советский», «Наш дом», «Любимый дворик», «Три штыка», «Рабочий полк», «Парковый», «Восход» и др.
ИСТОЧНИК KP.RU