В Туле состоялась Спартакиада ТОС

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-25T12:32:12+03:00

В соревнованиях участвовали более 150 человек

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24 августа в Туле состоялась Спартакиада территориальных общественных самоуправлений Советского округа. Соревнования проходили в Центральном парке культуры и отдыха

Они стартовали с показательного выступления по воркауту творческого объединения «Мастера стилей». Юные участники продемонстрировали свои достижения в каратэ.

В Спартакиаде участвовали более 150 человек – ТОС «Лидер», «Советский», «Наш дом», «Любимый дворик», «Три штыка», «Рабочий полк», «Парковый», «Восход» и др.

ИСТОЧНИК KP.RU