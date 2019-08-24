2019-08-24T17:52:43+03:00
Происшествия

Двое туляков похищали велосипеды из подъездов в Пролетарском округе

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Двое туляков похищали велосипеды из подъездов домов в Пролетарском округе. Их интересовали те двухколёсные транспортные средства, которые владельцы оставляли без присмотра.

Полицейские выяснили, что к кражам могут быть причастны 37-летний безработный ранее судимый житель Тулы и его такая же подельница. По предварительным данным, они похищали велосипеды из подъездов домов, расположенных неподалёку от их собственного места жительства.

Сейчас доказана их причастность к одной краже с ущербом в размере 8 тысяч рублей. Но у полицейских есть основания полагать, что подозреваемые причастны к другим хищениям велосипедов в Пролетарском округе. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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