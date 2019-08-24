2019-08-24T17:42:39+03:00
Общество

Семь городов Тульской области отмечают годовщину со дня основания

современное поколение горожан продолжает славные традиции предшественников
Мария ВЛАСОВА
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Семь городов Тульской области отмечают годовщину со дня основания. День города в эти выходные проходит в Белеве, Богородицке, Веневе, Донском, Кимовске, Киреевске и Суворове.

Белеву исполняется 872 года. 356 годовщину основания отмечает город Богородицк.

80-летний юбилей отмечает еще один шахтерский город – Донской.

Кимовску исполняется 67 лет. Жители Киреевска отмечают 63 годовщину основания города.

В эти дни поздравления принимают и жители Суворова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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