На трассе в Тульской области столкнулись "Мерседес" и "Фольксваген": есть пострадавшие
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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23 августа на 241 км трассы М-2 "Крым" столкнулись "Мерседес" и "Фольксваген". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 19:15.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В аварии пострадали люди.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU