На трассе в Тульской области столкнулись "Мерседес" и "Фольксваген": есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 15:51 2019-08-24T15:54:50+03:00

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая

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23 августа на 241 км трассы М-2 "Крым" столкнулись "Мерседес" и "Фольксваген". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 19:15.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В аварии пострадали люди.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU