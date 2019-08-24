В Тульской области пройдет панихида в память о погибших на борту ТУ-134

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-24T11:27:27+03:00

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24 августа на месте крушения самолета ТУ-134 в Кимовском районе соберутся родственники погибших. Около памятника трагедии состоится гражданская панихида. В этом году страшному ЧП - 15 лет.

Монумент в память о случившемся воздвигнут в поле села Бучалки. В центре огороженной территории – расколотый куб из белого мрамора и черного гранита, на котором высечены имена жертв теракта. Рядом - аллея из берез и дубов, каждое из деревцев посадили родственники погибших спустя год после трагедии.

Напомним, 24 августа 2004 года, совершавший рейс «Москва-Волгоград» самолет ТУ-134 взорвала террористка-смертница. Катастрофа унесла 43 жизни – погибли 8 членов экипажа и 35 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU