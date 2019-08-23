Троих туляков осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-23T17:58:40+03:00

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В законную силу вступил приговор в отношении трех туляков. Они признаны виновными в совершении преступления по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» организованной группой».

Следствием установлено, что молодые люди создали организованную группу с целью незаконного проведения азартных игр вне игорной зоны. В результате такой деятельности осужденные получили более 200 тысяч рублей дохода.

Решением суда преступникам было назначено наказание в виде лишения свободы и штрафа: одному из них — три 3 года и 6 месяцев лишения свободы и 300 тыс. рублей штрафа с отбыванием в исправительной колонии общего режима, другому — 3 года лишения свободы со штрафом 250 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима, их подельнице — штраф в размере 200 тысяч рублей.

Аппеляционная жалоба осужденных осталась без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU