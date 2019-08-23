За организацию подпольного игорного клуба двое туляков оказались за решеткой

СЕГОДНЯ 17:50 2019-08-23T17:52:00+03:00

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Трое человек признаны виновными в незаконной организации азартных игр. Как установлено судебным следствием, молодые люди от подпольного игорного клуба получили доход в размере более 200 тыс. рублей.

Первый мужчина получил 3 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей в исправительной колонии общего режима, второй - 3 года лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. руб. в исправительной колонии общего режима. Девушка заплатит штраф в размере 200 тыс. рублей,

Осужденные пытались обжаловать приговор. Однако апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU