СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-23T17:41:19+03:00

На фонтанной площади будут организованы скрининговые медицинские обследования

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24 августа с 14.00 до 18.00 в Центральном парке Тулы пройдет профилактическая акция «Я здоров!».

На фонтанной площади будут организованы скрининговые медицинские обследования, в том числе с использованием передвижных мобильных комплексов, в которых каждый желающий сможет пройти бесплатное медицинское обследование и проконсультироваться у специалистов.

Жители и гости города смогут пройти обследования:

1. В передвижных комплексах:

- аутофлуоресцентную стоматоскопию и дерматоскопию с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний полости рта и кожи;

- маммографию для женщин старше 39 лет;

- ультразвуковое исследование молочных желез для женщин моложе 39 лет;

- флюорографию легких; - электрокардиографию;

- экспресс-диагностику на онкомаркеры (простатспецифичсеский антиген) с целью выявления патологии предстательной железы у мужчин;

- экспресс-диагностику на определение глюкозы и холестерина в крови. 2. В выездном центре здоровья (палатки):

- измерить частоту пульса и насыщение крови кислородом;

- определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе у курильщиков;

- провести оценку сердечно-сосудистой системы (кардиовизор).

О результатах исследований и необходимости дальнейшего обследования участников акции проинформируют дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU