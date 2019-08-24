В Центральном парке Тулы пройдет профилактическая акция «Я здоров!»
24 августа с 14.00 до 18.00 в Центральном парке Тулы пройдет профилактическая акция «Я здоров!».
На фонтанной площади будут организованы скрининговые медицинские обследования, в том числе с использованием передвижных мобильных комплексов, в которых каждый желающий сможет пройти бесплатное медицинское обследование и проконсультироваться у специалистов.
Жители и гости города смогут пройти обследования:
1. В передвижных комплексах:
- аутофлуоресцентную стоматоскопию и дерматоскопию с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний полости рта и кожи;
- маммографию для женщин старше 39 лет;
- ультразвуковое исследование молочных желез для женщин моложе 39 лет;
- флюорографию легких; - электрокардиографию;
- экспресс-диагностику на онкомаркеры (простатспецифичсеский антиген) с целью выявления патологии предстательной железы у мужчин;
- экспресс-диагностику на определение глюкозы и холестерина в крови. 2. В выездном центре здоровья (палатки):
- измерить частоту пульса и насыщение крови кислородом;
- определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе у курильщиков;
- провести оценку сердечно-сосудистой системы (кардиовизор).
О результатах исследований и необходимости дальнейшего обследования участников акции проинформируют дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU