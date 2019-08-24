2019-08-23T17:41:19+03:00
Здоровье

В Центральном парке Тулы пройдет профилактическая акция «Я здоров!»

На фонтанной площади будут организованы скрининговые медицинские обследования
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

24 августа с 14.00 до 18.00 в Центральном парке Тулы пройдет профилактическая акция «Я здоров!».

На фонтанной площади будут организованы скрининговые медицинские обследования, в том числе с использованием передвижных мобильных комплексов, в которых каждый желающий сможет пройти бесплатное медицинское обследование и проконсультироваться у специалистов.

Жители и гости города смогут пройти обследования:

1. В передвижных комплексах:

- аутофлуоресцентную стоматоскопию и дерматоскопию с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний полости рта и кожи;

- маммографию для женщин старше 39 лет;

- ультразвуковое исследование молочных желез для женщин моложе 39 лет;

- флюорографию легких; - электрокардиографию;

- экспресс-диагностику на онкомаркеры (простатспецифичсеский антиген) с целью выявления патологии предстательной железы у мужчин;

- экспресс-диагностику на определение глюкозы и холестерина в крови. 2. В выездном центре здоровья (палатки):

- измерить частоту пульса и насыщение крови кислородом;

- определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе у курильщиков;

- провести оценку сердечно-сосудистой системы (кардиовизор).

О результатах исследований и необходимости дальнейшего обследования участников акции проинформируют дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе в Тульской области столкнулись "Мерседес" и "Фольксваген": есть пострадавшие
Туляков научат создавать обереги
В тульском парке дети пропали во время прогулки
Туляков приглашают окунуться в тургеневскую осень
В Тульской области пройдет панихида в память о погибших на борту ТУ-134
Погода в Туле 24 августа: малооблачно и +23 градуса
Троих туляков осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр
За организацию подпольного игорного клуба двое туляков оказались за решеткой
Тульские велосипедисты завоевали золотые и серебряные медали на соревнованиях в Омске
В Туле продолжаются работы по борьбе с борщевиком Сосновского
В Туле обустроят контейнерные площадки
В Центральном округе Тулы вблизи школ оборудованы безопасные пешеходные переходы
Туляки поучаствуют в «Свадебном переполохе»
В Туле на парковке около магазина неизвестный въехал в две машины сразу
В Туле задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков
В Тульской области у мужчины украли 50 тысяч рублей
Юрий Цкипури принял участие в августовском педагогическом совещании
В Тульской области установлен подозреваемый в краже мобильного телефона
В Тульской области мошенник получал деньги, выставляя автомобиль на продажу на сайте бесплатных объявлений
В Алексинском районе Тульской области установлен подозреваемый в кражах из частных домов
Туляки смогут сами выбрать место для выгула домашних животных
В тульской продуктовой палатке выявлены нарушения