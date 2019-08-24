2019-08-23T17:31:19+03:00
Звезды

Туляков научат создавать обереги

Ловец снов, мандалы, китайский узелок и восковые свечи - посетители смогут научиться их делать
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»Фото: ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»
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Туляков приглашают посетить мастер-классы «Обережное рукоделие» с Риной Ригель. Они пройдут 5, 12, 19 и 26 сентября в Тульском музее изобразительных искусств. Начало в 18:00.

Обережное рукоделие - это особенное направление. На мастер-классах пойдет речь о различных оберегах и талисманах, истории их появления. Конечно, каждый сможет унести свой оберег, созданный своими руками.

Программа занятий:

5 сентября – «Ловец снов». Туляков научат создавать индейский талисман, защищающий спящего от злых духов.

12 сентября – «Плетём мандалы!». Мандалы представляют собой своеобразные картины мира, выражающие внутренний мир человека.

19 сентября – «Восковые свечи». При сгорании воск выделяет полезные для здоровья фитонциды, которые обладают антисептическими свойствами и стимулируют иммунитет. Узнать об этом подробнее посетители смогут на мастер-классе.

26 сентября – «Оберег – китайский узелок». В современной китайской культуре есть несколько сотен узоров, имеющих определенное значение и являющихся символом определенной энергии.

Возрастная категория: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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