Туляков научат создавать обереги
Туляков приглашают посетить мастер-классы «Обережное рукоделие» с Риной Ригель. Они пройдут 5, 12, 19 и 26 сентября в Тульском музее изобразительных искусств. Начало в 18:00.
Обережное рукоделие - это особенное направление. На мастер-классах пойдет речь о различных оберегах и талисманах, истории их появления. Конечно, каждый сможет унести свой оберег, созданный своими руками.
Программа занятий:
5 сентября – «Ловец снов». Туляков научат создавать индейский талисман, защищающий спящего от злых духов.
12 сентября – «Плетём мандалы!». Мандалы представляют собой своеобразные картины мира, выражающие внутренний мир человека.
19 сентября – «Восковые свечи». При сгорании воск выделяет полезные для здоровья фитонциды, которые обладают антисептическими свойствами и стимулируют иммунитет. Узнать об этом подробнее посетители смогут на мастер-классе.
26 сентября – «Оберег – китайский узелок». В современной китайской культуре есть несколько сотен узоров, имеющих определенное значение и являющихся символом определенной энергии.
Возрастная категория: 6+
ИСТОЧНИК KP.RU