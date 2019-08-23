2019-08-23T16:58:19+03:00
Спорт

Тульские велосипедисты завоевали золотые и серебряные медали на соревнованиях в Омске

Медали туляки получили в первый же день соревнований
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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В Омске прошло Первенство России и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на треке среди девушек и юношей 15 — 16 лет. Тульские велосипедисты в первый же день соревнований получили медали. В гите на 1000 метров двое тульских юношей завоевали золотую и серебряную медали.

У девушек в гите на 500 м тулячка завоевала золотую медаль.

В рамках Всероссийских соревнований проводился омниум (состязания по нескольким видам гонок на треке), в котором победителем стал тульский спортсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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