Тульские велосипедисты завоевали золотые и серебряные медали на соревнованиях в Омске
Медали туляки получили в первый же день соревнований
Фото: Администрация города
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В Омске прошло Первенство России и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на треке среди девушек и юношей 15 — 16 лет. Тульские велосипедисты в первый же день соревнований получили медали. В гите на 1000 метров двое тульских юношей завоевали золотую и серебряную медали.
У девушек в гите на 500 м тулячка завоевала золотую медаль.
В рамках Всероссийских соревнований проводился омниум (состязания по нескольким видам гонок на треке), в котором победителем стал тульский спортсмен.
ИСТОЧНИК KP.RU