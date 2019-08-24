СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-23T16:46:27+03:00

В программе - театрализованная экскурсия в музее, открытом в здании бывшей бумажной фабрики, и на Бежином лугу

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Туляков приглашают окунуться в тургеневскую осень на границе Тульской и Орловской областей.

Первой точкой маршрута станет родовая усадьба отца писателя, расположенную в с. Тургенево Чернского района Тульской области.

Здесь Иван Сергеевич создавал рассказы «Певцы» и «Свидание», был начат «Бежин луг». На территории имения находится колодец-родник «Николенька», подход к которому восстановлен сегодня сотрудниками музея.

В программе - театрализованная экскурсия в музее, открытом в здании бывшей бумажной фабрики, и на Бежином лугу.

Туляки смогут побывать и в Мценском районе Орловской области, где расположен Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» - единственный в России мемориальный музей великого русского писателя.

«Рудин», «Дворянское гнездо», «Фауст», «Отцы и дети», «Накануне», «Призраки», «Новь», «Песнь торжествующей любви», стихотворения в прозе – вот далеко не полный перечень тургеневских произведений, история создания которых связана со Спасским-Лутовиновым.

В рамках посещения музея туляки смогут послушать концерт учеников Любови Казарновской или прогуляться по аллеям. Далее сотрудники музея проведут комплексную экскурсию по дому, саду и флигелю.

Тур “Тургеневская осень” состоится 14 сентября. Действует предварительная запись по тел.: 52-08-98; 8 920 780 80 95 (Дарья). 6+

ИСТОЧНИК KP.RU