В Туле продолжаются работы по борьбе с борщевиком Сосновского

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-23T16:11:41+03:00

На данный момент работы по удалению очагов прорастания борщевика проводятся в трех населенных пунктах

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В Туле ведется борьба с борщевиком Сосновского — крупного травянистого растения, вызывающего сильные и долго не заживающие ожоги.

На данный момент в городе ведутся работы по удалению очагов прорастания борщевика в пос. Рождественский, д. Рождественка и пос. Октябрьский.

На сегодняшний день запланировано проведение работ на территориях площадью 6,7 га.

ИСТОЧНИК KP.RU