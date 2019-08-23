В Туле продолжаются работы по борьбе с борщевиком Сосновского
На данный момент работы по удалению очагов прорастания борщевика проводятся в трех населенных пунктах
Фото: Администрация города
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В Туле ведется борьба с борщевиком Сосновского — крупного травянистого растения, вызывающего сильные и долго не заживающие ожоги.
На данный момент в городе ведутся работы по удалению очагов прорастания борщевика в пос. Рождественский, д. Рождественка и пос. Октябрьский.
На сегодняшний день запланировано проведение работ на территориях площадью 6,7 га.
ИСТОЧНИК KP.RU