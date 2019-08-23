2019-08-23T15:32:04+03:00
Общество

В Туле обустроят контейнерные площадки

Работы по их созданию начались на территории Зареченского и Советского округов
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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Управление по административно-техническому надзору в августе этого года заключило муниципальный контракт на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

В рамках контракта в Туле планируется обустроить 66 контейнерных площадок.

Работы по созданию мест накопления твердых коммунальных отходов начались на территории Зареченского и Советсткого районов. На ул. Октябрьской и ул. Тульского рабочего полка пока только готовят площадки.

Завершиться работы по обустройству контейнерных площадок должны до 20 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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