В Туле обустроят контейнерные площадки
Работы по их созданию начались на территории Зареченского и Советского округов
Фото: Администрация города
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Управление по административно-техническому надзору в августе этого года заключило муниципальный контракт на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
В рамках контракта в Туле планируется обустроить 66 контейнерных площадок.
Работы по созданию мест накопления твердых коммунальных отходов начались на территории Зареченского и Советсткого районов. На ул. Октябрьской и ул. Тульского рабочего полка пока только готовят площадки.
Завершиться работы по обустройству контейнерных площадок должны до 20 сентября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU