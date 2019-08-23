2019-08-23T15:18:12+03:00
Общество

В Центральном округе Тулы вблизи школ оборудованы безопасные пешеходные переходы

К 2022 году планируется выполнить эту работу вблизи всех учебных заведений города
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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Перед началом учебного года в нормативное состояние привели пешеходный переход возле ЦО №39 (на пересечении ул. Михеева и Перекопской). На этом участке установили ограждения безопасности, новые светофоры, дорожные знаки, заасфальтировали подходы к пешеходному переходу.

Программа «Приведение технических средств организации дорожного движения в нормативное состояние вблизи образовательных учреждений» реализуется на территории города с 2018 года. В год в нормативное состояние приводят приводят пешеходные переходы возле учебных заведений в одном округе Тулы.

Перед началом учебного года было запланировано привести в порядок светофоры и дорожные знаки вблизи 18 образовательных учреждений.

Также будут установлены 56 пульсирующих знаков «Пешеходный переход» на желто-зеленом фоне (светофоры Т7). Один светофорный объект ТВП с кнопкой вызова пешехода установили на пересечении ул. Н. Руднева и Ак. Павлова, так как на данном перекрестке широкая проезжая часть и большая интенсивность движения.

Также предусмотрено нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка пешеходных ограждений безопасности, организация искусственных дорожных неровностей.

В следующем году в планах привести в нормативное состояние технические средства организации дорожного движения вблизи образовательных организаций Пролетарского района города. К 2022 году планируется выполнить эту работу возле всех учебных заведений Тулы.

Фото: Администрация города

Фото: Администрация города

ИСТОЧНИК KP.RU

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