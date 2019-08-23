Туляки поучаствуют в «Свадебном переполохе»
Квест пройдет 25 августа в Белоусовском парке
Фото: Администрация города
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Для пар, которые решили зарегистрировать свой брак 7 сентября 2019 года, в день города Тулы, в Центральном парке пройдет квест «Свадебный переполох». Игра состоится 25 августа в 18:00. Десятерым парам будущих молодоженов предстоит пройти испытание за заветных рубежах. Они будут соревноваться в ловкости, быстроте и смекалке.
Подведение итогов и вручение призов состоится на Единой регистрации заключения брака 7 сентября 2019 года в ротонде ЦПКиО им. П. П. Белоусова.
ИСТОЧНИК KP.RU