В Туле задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-23T14:29:14+03:00

Подозреваемые задержаны, в отношении них расследуется уголовное дело

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По предварительным данным, 23-летний мужчина и его 30-летняя подельница, вероятно, осуществляли сбыт различных наркотических средств. При проверки эта информация получила и подтверждение.

Предположительно, мужчиной было подготовлено к сбыту 227 гр мефедрона, а женщиной — почти 9 гр.

Сотрудниками полиции рассматривается версия, что злоумышленники могли готовиться к сбыту в общей сложности почти 1 кг синтетических наркотиков.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU