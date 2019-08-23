В Тульской области у мужчины украли 50 тысяч рублей
Личность преступника установлена
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В Ефремове 39-летний мужчина со случайными знакомыми распивал алкоголь у себя дома. После их ухода он обнаружил у себя пропажу денег в размере 50 тысяч рублей.
Работая на месте происшествия и изучая все обстоятельства случившегося, полицейским удалось установить личности гостивших в тот день у мужчины.
В ходе оперативных мероприятий у сотрудников полиции появились основания полагать, что к краже может иметь отношение 35-летний неработающий, ранее судимый житель Белева.
Злоумышленник доставлен в отдел МВД для дальнейших разбирательств. В данный момент в полиции расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU