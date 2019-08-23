В Тульской области у мужчины украли 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-23T14:16:43+03:00

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В Ефремове 39-летний мужчина со случайными знакомыми распивал алкоголь у себя дома. После их ухода он обнаружил у себя пропажу денег в размере 50 тысяч рублей.

Работая на месте происшествия и изучая все обстоятельства случившегося, полицейским удалось установить личности гостивших в тот день у мужчины.

В ходе оперативных мероприятий у сотрудников полиции появились основания полагать, что к краже может иметь отношение 35-летний неработающий, ранее судимый житель Белева.

Злоумышленник доставлен в отдел МВД для дальнейших разбирательств. В данный момент в полиции расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU