В Тульской области установлен подозреваемый в краже мобильного телефона

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-23T12:50:07+03:00

37-летняя женщина забрала телефон с полки в торговом зале супермаркета

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В г. Алексине в отдел МВД обратился мужчина, заявивший, что его дочь случайно забыла на полке в сетевого супермаркета свой мобильный телефон.

По предварительным данным, телефоном завладела 37-летняя женщина, которая стала пользоваться им по своему усмотрению.

В ходе проведенных мероприятий по записям с видеокамер сотрудникам полиции удалось установить личность и местонахождение подозреваемой. Женщина призналась в содеянном. Похищенное чужое имущество было обнаружено и изъято. Полицейские ведут работу по изучению деталей случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU