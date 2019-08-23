В Тульской области установлен подозреваемый в краже мобильного телефона
37-летняя женщина забрала телефон с полки в торговом зале супермаркета
Фото: Архив "КП"
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В г. Алексине в отдел МВД обратился мужчина, заявивший, что его дочь случайно забыла на полке в сетевого супермаркета свой мобильный телефон.
По предварительным данным, телефоном завладела 37-летняя женщина, которая стала пользоваться им по своему усмотрению.
В ходе проведенных мероприятий по записям с видеокамер сотрудникам полиции удалось установить личность и местонахождение подозреваемой. Женщина призналась в содеянном. Похищенное чужое имущество было обнаружено и изъято. Полицейские ведут работу по изучению деталей случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU