2019-08-23T12:40:40+03:00
Происшествия

В Тульской области мошенник получал деньги, выставляя автомобиль на продажу на сайте бесплатных объявлений

Личность и местонахождение злоумышленника установлены
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Тульской области представитель цыганского этноса выставлял на продажу автомобиль на сайте бесплатных объявлений и подобным образом находил жертв мошенничества.

От его противоправных действий пострадал 21-летний молодой человек, который связался с автором объявлений. В ходе общения злоумышленник предложил покупателю оставить предоплату, чтобы гарантировать свою дальнейшую продажу.

Таким образом, мошенник получил перевод суммы в размере 37 тысяч рублей, после чего сразу же прекратил общение.

Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию.

В данный момент личность и местонахождение злоумышленника установлено. В его отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Кроме того, ведется дальнейшая работа по проверке 26-летнего подозреваемого на причастность к другим подобным противоправным действиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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