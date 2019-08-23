В Тульской области мошенник получал деньги, выставляя автомобиль на продажу на сайте бесплатных объявлений
В Тульской области представитель цыганского этноса выставлял на продажу автомобиль на сайте бесплатных объявлений и подобным образом находил жертв мошенничества.
От его противоправных действий пострадал 21-летний молодой человек, который связался с автором объявлений. В ходе общения злоумышленник предложил покупателю оставить предоплату, чтобы гарантировать свою дальнейшую продажу.
Таким образом, мошенник получил перевод суммы в размере 37 тысяч рублей, после чего сразу же прекратил общение.
Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию.
В данный момент личность и местонахождение злоумышленника установлено. В его отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Кроме того, ведется дальнейшая работа по проверке 26-летнего подозреваемого на причастность к другим подобным противоправным действиям.
ИСТОЧНИК KP.RU