В Алексинском районе Тульской области установлен подозреваемый в кражах из частных домов
По данным отдела МВД, не менее, чем к трем хищениям может быть причастен местный житель. Во всех случая похититель, предположительно, выставлял оконное стекло и беспрепятственно проникал внутрь в то время, когда владельцев не было дома.
Предметом посягательств становилось все то имущество, которое можно было свободно унести с собой: рыболовные удочки, бензопилы, шуруповерты ид.
В ходе специальных мероприятий, полицейским удалось изобличить преступника. Он признался в содеянном.
В настоящее время проводятся мероприятия по выяснению всех деталей преступлений и возможно причастности подозреваемого к другим подобным кражам.
ИСТОЧНИК KP.RU