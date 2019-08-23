В Алексинском районе Тульской области установлен подозреваемый в кражах из частных домов

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-23T12:21:20+03:00

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По данным отдела МВД, не менее, чем к трем хищениям может быть причастен местный житель. Во всех случая похититель, предположительно, выставлял оконное стекло и беспрепятственно проникал внутрь в то время, когда владельцев не было дома.

Предметом посягательств становилось все то имущество, которое можно было свободно унести с собой: рыболовные удочки, бензопилы, шуруповерты ид.

В ходе специальных мероприятий, полицейским удалось изобличить преступника. Он признался в содеянном.

В настоящее время проводятся мероприятия по выяснению всех деталей преступлений и возможно причастности подозреваемого к другим подобным кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU