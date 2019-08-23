2019-08-23T12:02:11+03:00
Общество

Туляки смогут сами выбрать место для выгула домашних животных

Предложения принимаются с 26 августа по 20 сентября
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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С 26 августа по 20 сентября 2019 года в администрации города будут проводить сбор предложений горожан.

В заявке можно указать пожелания по размещению и оборудованию дополнительных площадок для выгула и дрессировки домашних животных на территории Тулы, а также высказать предложения по совершенствованию уже имеющихся площадок для выгула и дрессировке своих питомцев.

Отметим, что при направлении писем необходимо руководствоваться п. 2.11.18 - 2.11.22.3 Правил благоустройства территории муниципального образования от 30.01.2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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