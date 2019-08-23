2019-08-23T11:44:37+03:00
Общество

В тульской продуктовой палатке выявлены нарушения

Возбуждено дело об административном правонарушении
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Роспотребнадзор Тульской областиФото: Роспотребнадзор Тульской области
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По результатам внеплановой выездной проверки Роспотребнадзор выявил в продуктовой палатке, находящейся в Щегловской засеке нарушения обязательных требований информационных надписей к продуктам питания «Продукты без заменителя молочного жира».

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении и выдано предписание об устранении нарушений с конкретными сроками исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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