В тульской продуктовой палатке выявлены нарушения

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-23T11:44:37+03:00

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По результатам внеплановой выездной проверки Роспотребнадзор выявил в продуктовой палатке, находящейся в Щегловской засеке нарушения обязательных требований информационных надписей к продуктам питания «Продукты без заменителя молочного жира».

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении и выдано предписание об устранении нарушений с конкретными сроками исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU