В тульской продуктовой палатке выявлены нарушения
Возбуждено дело об административном правонарушении
Фото: Роспотребнадзор Тульской области
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По результатам внеплановой выездной проверки Роспотребнадзор выявил в продуктовой палатке, находящейся в Щегловской засеке нарушения обязательных требований информационных надписей к продуктам питания «Продукты без заменителя молочного жира».
В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении и выдано предписание об устранении нарушений с конкретными сроками исполнения.
ИСТОЧНИК KP.RU