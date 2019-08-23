В Тульской области водитель «Шевроле» сбил пятилетнего ребенка

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-23T11:20:17+03:00

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22 августа, в четверг, в Тульской области в п. Майском произошло ДТП с участием ребенка.

25-летний молодой человек, управляя автомобилем «Шевроле Лечетти», сдавая задним ходом, сбил проезжавшего мимо 5-летнего ребенка.

В результате аварии мальчик получил различные травмы. Медпомощь ему оказали на месте, после чего отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU