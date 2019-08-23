В Тульской области водитель «Шевроле» сбил пятилетнего ребенка
После оказания медпомощи мальчика отпустили домой
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской
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22 августа, в четверг, в Тульской области в п. Майском произошло ДТП с участием ребенка.
25-летний молодой человек, управляя автомобилем «Шевроле Лечетти», сдавая задним ходом, сбил проезжавшего мимо 5-летнего ребенка.
В результате аварии мальчик получил различные травмы. Медпомощь ему оказали на месте, после чего отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU