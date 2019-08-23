В Туле с четвертого этажа упал двухлетний ребенок
Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга
Фото: Алексей ФОКИН
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Как сообщает портал Myslo, вчера, 22 августа, в Туле на ул. Оборонной из окна четвертого выпала 2-летняя девочка. Причиной происшествия стал недосмотр родителей.
По предварительным данным, малышку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Все подробности произошедшего несчастного случая выясняют специальные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU