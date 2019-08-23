В Туле с четвертого этажа упал двухлетний ребенок

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-23T11:28:20+03:00

Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга

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Как сообщает портал Myslo, вчера, 22 августа, в Туле на ул. Оборонной из окна четвертого выпала 2-летняя девочка. Причиной происшествия стал недосмотр родителей.

По предварительным данным, малышку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Все подробности произошедшего несчастного случая выясняют специальные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU