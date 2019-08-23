2019-08-23T10:43:16+03:00
Недвижимость

23 августа в Туле на ул. Макаренко будет ограничена подача холодной воды

Перебои ожидаются с 10 утра и до окончания работ
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 23 августа, с 10:00 и до окончания работ по ул. Макаренко г. Тулы будет ограничена подача холодной воды.

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ по адресу: г. Тула, ул. Макаренко, д. 13 к2 ожидаются перебои с подачей холодной воды.

Тулагорводоканал предупреждает о том, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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