В Тульском суворовском военном училище прошли антитеррористические учения

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-23T11:03:05+03:00

«Террористы» были обезврежены, а «заложники» освобождены

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В тактико-специальном учении под руководством оперативного штаба Тульской области совместно с региональным Управление Росгвардии приняли участие УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, УФСИН, 106 гвардейская воздушно-десантная дивизия, УФСБ России по Западному военному округу, местная администрация, руководство и персонал Тульского суворовского военного училища.

По замыслу учения, вооруженная группа преступников на грузовом автомобиле протаранила ворота КПП Суворовского училища. На территории военного училища «террористы» уничтожили силы охраны и захватили заложников в учебном корпусе. Силы охраны Управления Росгвардии оцепили прилегающие к месту происшествия районы.

Для проведения спецоперации были привлечены подразделения ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Тульской области. Бойцы ОМОН под прикрытием бронеавтомобиля «Тигр» блокировали опасный объект и установили наблюдение с огневых позиций. Полученная в результате этого информация позволила сотрудникам СОБР провести молниеносный штурм без потерь.

В результате проведенных мероприятий «преступники» были обезврежены и «заложники» освобождены.

ИСТОЧНИК KP.RU